2018-10-10T07:45:38+03:00
Происшествия

Хозяин уверен в поджоге: в Екатеринбурге ночью сгорел дорогой хэтчбек

Восстановлению иномарка не подлежит
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В уральской столице продолжают гореть машины. Преимущественно автомобили вспыхивают по ночам. Сегодня около полуночи воспламенилась «Audi A1» на Трактовой, 9. О том, что его дорогой хэтчбек горит, хозяин узнал от соседей.

Приехавшие на место огнеборцы справились с огнем за две минуты, но спасти иномарку не удалось - она выгорела полностью.

- Площадь пожара составила три квадратных метра. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Владелец «Audi» считает, что машину подожгли. Точную причину установит экспертиза.

Немногим позже загорелся «Hyundai Elantra» на Народной Воли. В этом случае отстоять машину от огня удалось - повреждения коснулись только моторного отсека. Иномарку местные жилети потушили своими силами до приезда пожарных.

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