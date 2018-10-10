2018-10-10T07:22:23+03:00
Общество

Сезон весна-лето-2018: на Среднем Урале клещи покусали 31 тысячу человек

Последний случай зафиксирован 8 октября
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В этом году от укусов насекомых пострадавших на 3% больше, чем в 2017-мВ этом году от укусов насекомых пострадавших на 3% больше, чем в 2017-мФото: Алексей БУЛАТОВ
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В свердловском Управлении Роспотребнадзора подвели прромежуточные итоги сезона активности клещей. В этом году он начался 4 апреля и не закончился до сих пор. Последний случай укуса насекомого был зафиксирован 8 октября.

Всего же от кровососущих пострадала 31 тысяча уральцев, что на 3% выше аналогичного периода 2017 года. Из них 5585 - дети до 17 лет.

При этом диагноз «клещевой вирусный энцефалит» в этом году ставили на 20% реже, он подтвержден у 87 жителей области. А диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» получили 480 свердловчан, что в 1,3 раза ниже уровня 2017 года.

- По итогам 9 месяцев населению региона проведено 549 094 прививки против клещевого энцефалита. Вакцинация проводится круглогодично, однако начать её целесообразно уже в октябре, чтобы к началу следующего сезона получить 3 прививки. Для поддержания иммунитета в дальнейшем достаточно ставить прививку 1 раз в 3 года,- рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - В случае нарушения схемы вакцинации, утраты данных о проводимых прививках, нужно провести исследование крови на постпрививочный иммунитет.

Чтобы снизить до минимума возможность укуса клещей, в области ежегодно проводят обработку лесопарков, скверов, кладбищ, а также зеленых насаждений возле возле школ, детских садов и лагерей. В этом году специалисты опрыскали специальными средствами 9908 гектаров.

Недостаточные работы наблюдались в Бисертском, Волчанском, Верхнетуринском, Арамильском, Шалинском, Нижнесалдинском округах и Слободо-Туринском районе. Нарушители были оштрафованы на 4,3 миллиона рублей.

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