Суд в четвертый раз отказал Екатеринбургской епархии в передаче трех зданий колледжей

9 Окт. 17:56 2018-10-09T17:57:53+03:00

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Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал Екатеринбургской епархии в удовлетворении жалобы на решение другой инстанции – Арбитражного суда региона по делу о передаче трех зданий городских колледжей.

Летом этого года свердловский арбитраж рассмотрел иск о передаче объектов в Екатеринбурге. Тогда суд не стал передавать здания РПЦ, после чего представители епархии обратились в Семнадцатый апелляционный суд.

Здание хорового лицея расположено в самом центре города по соседству с Храмом Иннокентия Московского. Фото: Яндекс.Карты

Церковь требует о Министерства по управлению государственным имуществом передать ей в собственность имущество религиозного назначения. В данном случае речь идет о Екатеринбургском монтажном колледже, Свердловском мужском хоровом колледже и Екатеринбургском экономико-технологическом колледже, здания которых во времена Российской империи принадлежали церкви.

Другие два здания находятся рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем. Фото: Яндекс.Карты

МУГИСО сразу отказало церкви в передаче зданий, после чего Епархия обратилась в арбитраж. Интересно, что в марте 2018 года Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил жалобу РПЦ, отменив решение первой инстанции, а также постановление апелляционной инстанции, отправив дело на новое рассмотрение.