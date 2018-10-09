2018-10-09T16:51:48+03:00
Происшествия

Последствия урагана: 30 аварийных бригад вернули электричество в дома 8 тысяч уральцев

Без света сидели жители семи городских округов
Данил СВЕЧКОВ
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Прошлой ночью тысячи жителей Урала вынуждены были сидеть без электричества.Прошлой ночью тысячи жителей Урала вынуждены были сидеть без электричества.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ураганный ветер, который пронесся минувшей ночью по Уралу, оставил без электричества восемь тысяч человек. Весь день энергетики устраняли аварии на линиях электропередач.

- Без электроснабжения остались населенные пункты в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском, Горноуральском городских округах, - рассказали в пресс-службе «МРСК Урала». - В 13.00 энергетики компании восстановили электроснабжение 7 тысяч человек.

И по сообщению МЧС, к вечеру вторника электричество вернулось во все обесточенные дома. Над этим работало порядка 30 ремонтных бригад. Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (входит в Группу компаний «Россети») восстановили электроснабжение жителей Свердловской области, пострадавших минувшей ночью от непогоды. Энергетики вернули свет в дома 8 тысяч человек.

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