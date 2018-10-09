В Свердловской области в армию отправят 3,5 тысячи новобранцев

9 Окт. 16:48 2018-10-09T16:48:23+03:00

Уральских призывников отправят служить в несколько военных округов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Службу уральцы будут нести в четырех военных округах

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Этой осенью 3 512 новобранцев из Свердловской области отправятся служить в Восточный, Южный, Западный и Центральный военные округа оп заданию Миноброны РФ.

Специально для этого в регионе создана областная призывная комиссия и 79 муниципальных призывных комиссий.

Первые призывники из Свердловской области отправятся к месту несения службы уже 21 октября. Воздушным транспортом их доставят на Камчатку и в Калининград.

Также 15 человек отправят нести службу в Президинтский полк, еще двое – в 6-ю научную роту. Кроме этого, два человека приказом военного ведомства определены в поисковый батальон.