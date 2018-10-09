«Горела крыша спортзала»: из лицея на улице Щорса эвакуировали 220 школьников
В половине четвертого часа дня в лицее №3, что на улице Щорса в Екатеринбурге прозвучала пожарная тревога - загорелась кровля спортзала. Сразу же была объявлена всеобщая эвакуация.
- До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом образовательного учреждения эвакуированы 220 учеников лицея и 15 сотрудников, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание было потушено первичными средствами пожаротушения. Задымления в помещениях школы и спортзала не было.
После того, как пламя было потушено, пожарные обследовали школу и позволили детям вернуться к занятием. На месте ЧП работали семь пожарных машин и 25 сотрудников МЧС.