2018-10-09T16:31:43+03:00
Происшествия

«Горела крыша спортзала»: из лицея на улице Щорса эвакуировали 220 школьников

На место ЧП съехалось семь пожарных машин
Данил СВЕЧКОВ
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На месте ЧП работали семь пожарных машин и 25 сотрудников МЧС. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comНа месте ЧП работали семь пожарных машин и 25 сотрудников МЧС. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В половине четвертого часа дня в лицее №3, что на улице Щорса в Екатеринбурге прозвучала пожарная тревога - загорелась кровля спортзала. Сразу же была объявлена всеобщая эвакуация.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом образовательного учреждения эвакуированы 220 учеников лицея и 15 сотрудников, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание было потушено первичными средствами пожаротушения. Задымления в помещениях школы и спортзала не было.

После того, как пламя было потушено, пожарные обследовали школу и позволили детям вернуться к занятием. На месте ЧП работали семь пожарных машин и 25 сотрудников МЧС.

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