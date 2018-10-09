2018-10-09T15:52:27+03:00
Происшествия

Погубил четыре жизни: уральский головорез получил пожизненный срок за кровавую резню

Пьяный мужчина устроил разборки, вооружившись ножом
Лев Истомин
Поделиться:
Вина мужчина была доказана в ходе следственных действий. Фото: СКР по Свердловской областиВина мужчина была доказана в ходе следственных действий. Фото: СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

Свердловский областной суд приговорил уральского 55-летнего головореза Александра Наймушина из поселка Шамары к пожизненному заключению за кровавую резню.

В прошлом году Наймушин, изрядно приняв на грудь, решил расправиться со своими обидчиками - работниками местной пилорамы «Новый путь» в поселке Гора. Вооружившись ножом, он ворвался на территорию предприятия и зарезал четверых сотрудников. Трое мужчин скончались от полученных ранений на месте, один остался жив и даже смог убежать.

Но Наймушин на этом не остановился. Он выманил из дома неподалеку еще одного недруга и нанес ему 11 ножевых ранений в область груди, 2 удара в правую кисть и 3 удара в живот. Мужчина погиб на месте.

- От действий злоумышленника погибли четверо мужчин 1964, 1966, 1979 и 1968 годов рождения. Жизнь пятого 43-летнего потерпевшего спасли медики, - говорит пресс-секретарь СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Место, где было убито трое мужчин. Фото: СКР по Свердловской области

Место, где было убито трое мужчин. Фото: СКР по Свердловской области

А поймали душегуба сотрудники ДПС, на которых Наймушин тоже набросился с ножом. Стражи порядка скрутили головореза и доставили в отделение.

Экспертиза установила, что Наймушин в момент нападения находился в адекватном состоянии. Остаток жизни осужденный проведет в колонии особого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин