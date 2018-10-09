Погубил четыре жизни: уральский головорез получил пожизненный срок за кровавую резню

9 Окт. 15:23 2018-10-09T15:52:27+03:00

Вина мужчина была доказана в ходе следственных действий. Фото: СКР по Свердловской области

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Свердловский областной суд приговорил уральского 55-летнего головореза Александра Наймушина из поселка Шамары к пожизненному заключению за кровавую резню.

В прошлом году Наймушин, изрядно приняв на грудь, решил расправиться со своими обидчиками - работниками местной пилорамы «Новый путь» в поселке Гора. Вооружившись ножом, он ворвался на территорию предприятия и зарезал четверых сотрудников. Трое мужчин скончались от полученных ранений на месте, один остался жив и даже смог убежать.

Но Наймушин на этом не остановился. Он выманил из дома неподалеку еще одного недруга и нанес ему 11 ножевых ранений в область груди, 2 удара в правую кисть и 3 удара в живот. Мужчина погиб на месте.

- От действий злоумышленника погибли четверо мужчин 1964, 1966, 1979 и 1968 годов рождения. Жизнь пятого 43-летнего потерпевшего спасли медики, - говорит пресс-секретарь СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Место, где было убито трое мужчин. Фото: СКР по Свердловской области

А поймали душегуба сотрудники ДПС, на которых Наймушин тоже набросился с ножом. Стражи порядка скрутили головореза и доставили в отделение.

Экспертиза установила, что Наймушин в момент нападения находился в адекватном состоянии. Остаток жизни осужденный проведет в колонии особого режима.