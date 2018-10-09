2018-10-09T15:55:47+03:00
Происшествия

В Серове школьник за три дня угнал пять легковушек

Подросток угнал бы и шестую, но не смог завести машину
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Серовский»Фото: МО МВД России «Серовский»
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В Серове под суд пойдет школьник, которого обвиняют в угоне пяти автомобилей. В течение нескольих дней в отделение полиции одно за одним поступили заявления о краже машин ВАЗ разных моделей. Отечественные легковушки методично исчезали из дворов на улицах 8 Марта, Клары Цеткин, Свободы, Орджоникидзе и Нагорной.

С помощью бдительных горожан сотрудники уголовного розыска и инспекторы ГИБДД вычислили угонщика. Им оказался подросток из неблагополучной неполной семьи и уже состоящий на учете за кражи авто.

- В список угнанных им машин попали ВАЗ-21100, 21011, 2104, 21053, 21093 и 2112. Ни один из угнанных автомобилей не был оборудован сигнализацией, более того, большинство из них оказались открытыми, а ключ находился в замке зажигания. Последний ВАЗ подросток завести не смог, поскольку в машине не было аккумулятора, хотя провода он уже присоединил и приготовился к угону, - рассказали в МО МВД России «Серовский».

Подросток объяснил, что хотел покататься, к тому же был пьян. Все машины найдены и возвращены владельцам, а юному угонщику грозит до пяти лет колонии.

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