В Серове школьник за три дня угнал пять легковушек

9 Окт. 15:29 2018-10-09T15:55:47+03:00

Подросток угнал бы и шестую, но не смог завести машину

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В Серове под суд пойдет школьник, которого обвиняют в угоне пяти автомобилей. В течение нескольих дней в отделение полиции одно за одним поступили заявления о краже машин ВАЗ разных моделей. Отечественные легковушки методично исчезали из дворов на улицах 8 Марта, Клары Цеткин, Свободы, Орджоникидзе и Нагорной.

С помощью бдительных горожан сотрудники уголовного розыска и инспекторы ГИБДД вычислили угонщика. Им оказался подросток из неблагополучной неполной семьи и уже состоящий на учете за кражи авто.

- В список угнанных им машин попали ВАЗ-21100, 21011, 2104, 21053, 21093 и 2112. Ни один из угнанных автомобилей не был оборудован сигнализацией, более того, большинство из них оказались открытыми, а ключ находился в замке зажигания. Последний ВАЗ подросток завести не смог, поскольку в машине не было аккумулятора, хотя провода он уже присоединил и приготовился к угону, - рассказали в МО МВД России «Серовский».

Подросток объяснил, что хотел покататься, к тому же был пьян. Все машины найдены и возвращены владельцам, а юному угонщику грозит до пяти лет колонии.