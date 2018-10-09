Природный парк «Река Чусовая» расширят на 20 тысяч гектаров

9 Окт. 14:55 2018-10-09T14:59:55+03:00

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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с природным парком «Река Чусовая» подготовили материалы для изменения границ охраняемой природной территории. К имеющейся территории планируют добавить 19 835 гектаров Нижне-Тагильского лесничества.

Это позволит сохранить среду обитания редких видов растений и животных и уникальные природные ландшафты, выявить влияние промышленной деятельности на состояние реки Чусовой. Кроме того, на присоединенных участках появится возможность развивать туристскую деятельность, поскольку здесь оканчиваются многие водные маршруты.

- Одновременно с присоединением лесных территорий мы планируем исключить из состава природного парка «Река Чусовая» территории населенных пунктов общей площадью 945 гектаров: села Сулем, рабочего поселка Висимо-Уткинский, деревни Усть-Утка, Баронская и Еква. Это хозяйственно освоенные человеком территории, они уже не представляют природоохранной, рекреационной и эстетической ценности, - заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Сейчас проект расширения границ природного парка проходит согласование с заинтересованными областными и федеральными органами исполнительной власти.