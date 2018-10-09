2018-10-09T14:42:41+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки

С начала года для покупки жилья выдано 2,4 миллиарда рублей
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ отменил условие предоставления клиентом нового отчета об оценке при рефинансировании ипотечного кредита – при условии, что у клиента есть в наличии отчет об оценке, предоставленный им при первичном получении рефинансируемого кредита в стороннем банке, а квартира расположена не на первом этаже многоквартирного дома. Это позволит клиенту ускорить процесс рефинансирования кредита и избежать расходов, связанных с оценкой объекта недвижимости.

- По итогам 9 месяцев 2018 года Банк УРАЛСИБ выдал ипотечных кредитов на цели рефинансирования на сумму 2,4 миллиарда рублей, втрое превысив показатели за аналогичный период прошлого года, - сообщили в пресс-службе Банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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