2018-10-09T14:51:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге осудили директора стройфирмы, который оставил без квартир и денег 145 человек

Мужчина потратил на личные нужды 18,5 миллиона рублей пайщиков
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Екатеринбурге вынесли приговор директору ООО АН «Базис». Владимира Ковалева признали виновным в растрате денег пайщиков ЖК «Кольцовский» и злоупотреблении полномочиями.

Вместе с главой подрядной организации - председателем ЖСК «Авиатор» - мужчина крал у людей паевые взносы. За год злоумышленники положили себе в карман 18,4 миллиона рублей.

В итоге дом, строительство которого началось в 2012 году и должно было закончиться в 2015-м, не возведен до сих пор.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

- Директор ООО АН «Базис» заключал договоры займа с собой, с председателем ЖСК «Авиатор» и с юридическим лицом. По данным документам деньги не возвращены и на строительство дома не направлены, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле этого года суд приговорил председателя ЖСК Владимира Фатеева к 5 годам колонии общего режима. Для руководителя «Базиса» сторона обвинения просила 8 лет тюрьмы.

Однако суд принял решение смягчить приговор и назначил директору стройфирмы 7 лет заключения.

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