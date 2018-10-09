2018-10-09T14:49:55+03:00
Недвижимость

На Среднем Урале по программе капремонта отремонтированы 92 % домов

Из 7400 многоквартирников уже преобразились 6560
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Показатели прошлого года выросли на 11 процентовПоказатели прошлого года выросли на 11 процентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области совместно с региональным фондом капремонта подвели промежуточные итоги ремонтной кампании этого года. За девять месяцев подрядчики выполнили 92 % объема работ, что на 11 % выше показателей 2017-го.

- Самые трудоемкие работы - ремонт кровли, фасадов и систем теплоснабжения - выполнен практически на всех объектах. В настоящее время подрядчики заканчивают ремонты внутридомовых сетей электро- и водоснабжения. До конца ноября эти работы должны быть завершены, чтобы дома успешно прошли итоговую приемку, - проинформировал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

На начало октября из 7400 домов полностью отремонтированы 6560. На объектах заменена 881 крыша, приведены в порядок 829 фасадов и 854 подвала. Ремонт систем электроснабжения выполнен в 811 жилых домах, систем холодного водоснабжения - в 693, горячего водоснабжения - в 544 и водоотведения - в 786 МКД. Кроме того, в эксплуатацию введены 272 новых лифта.

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