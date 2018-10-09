В Екатеринбурге футбольный тренер вышел выбросить мусор и пропал
В Екатеринбурге ищут 54-летнего Дмитрия Байкова, работающего детским футбольным тренером. Мужчина пропал 5 октября. Ближе к вечеру он пошел выбросить мусор, но домой так и не вернулся.
Как рассказал сын Дмитрия, отец планировал выйти из дома на пару минут, поэтому не взял с собой ни денег, ни телефон.
Родственники уже написали заявление в полицию. К поискм подключились и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Фото: «Лиза Алерт»
Рост Дмитрия Байкова 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темно-русые с сединой. Был одет в черную куртку с серебристой молнией, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
- Заявление о без вести пропавшем поступило от супруги. В этот же день сотрудниками территориального ОВД совместно с коллегами отделения уголовного розыска городского УМВД организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых полицейские устанавливают граждан, которые могли видеть пропавшего. Также полицейские патрулируют улицы и лесные массивы района, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Всех, кто знает что-либо о судьбе Дмитрия Байкова, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-72 или 112.