2018-10-09T14:31:04+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге футбольный тренер вышел выбросить мусор и пропал

Мужчину ищут уже четвертый день
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге ищут 54-летнего Дмитрия Байкова, работающего детским футбольным тренером. Мужчина пропал 5 октября. Ближе к вечеру он пошел выбросить мусор, но домой так и не вернулся.

Как рассказал сын Дмитрия, отец планировал выйти из дома на пару минут, поэтому не взял с собой ни денег, ни телефон.

Родственники уже написали заявление в полицию. К поискм подключились и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

Рост Дмитрия Байкова 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темно-русые с сединой. Был одет в черную куртку с серебристой молнией, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

- Заявление о без вести пропавшем поступило от супруги. В этот же день сотрудниками территориального ОВД совместно с коллегами отделения уголовного розыска городского УМВД организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых полицейские устанавливают граждан, которые могли видеть пропавшего. Также полицейские патрулируют улицы и лесные массивы района, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Дмитрия Байкова, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-72 или 112.

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