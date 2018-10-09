Уральские таможенники изъяли у предпринимателей 1,5 тонны нелегальных сигарет
Уральские таможенники пресекли крупный канал поставки безакцизных сигарет. Инспекторы изъяли более 1,5 тонн нелегально ввезенных табачных изделий.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Предприниматели закупали товар в Киргизской Республике, а потом перевозили его для продажи в Екатеринбург. В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что на пачках нет российской акцизной маркировки.
Таможенники передали материалы проверки и изъятые сигареты в органы Роспотребнадзора. Возбуждено дело об административном правонарушении, санкция которого предусматривает конфискацию товара.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
- Уральские таможенники выработали механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. Для обеспечения экономической безопасности государства во взаимодействии с органами прокуратуры мы активно противодействуем незаконному ввозу табачной продукции, - отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.