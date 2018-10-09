2018-10-09T14:29:27+03:00
Общество

Уральские таможенники изъяли у предпринимателей 1,5 тонны нелегальных сигарет

Товар бизнесмены закупали в Киргизии, а потом перевозили для продажи в Екатеринбург
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:

Уральские таможенники пресекли крупный канал поставки безакцизных сигарет. Инспекторы изъяли более 1,5 тонн нелегально ввезенных табачных изделий.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Предприниматели закупали товар в Киргизской Республике, а потом перевозили его для продажи в Екатеринбург. В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что на пачках нет российской акцизной маркировки.

Таможенники передали материалы проверки и изъятые сигареты в органы Роспотребнадзора. Возбуждено дело об административном правонарушении, санкция которого предусматривает конфискацию товара.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Уральские таможенники выработали механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. Для обеспечения экономической безопасности государства во взаимодействии с органами прокуратуры мы активно противодействуем незаконному ввозу табачной продукции, - отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин