Уральские таможенники изъяли у предпринимателей 1,5 тонны нелегальных сигарет

9 Окт. 11:17 2018-10-09T14:29:27+03:00

Товар бизнесмены закупали в Киргизии, а потом перевозили для продажи в Екатеринбург

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Уральские таможенники пресекли крупный канал поставки безакцизных сигарет. Инспекторы изъяли более 1,5 тонн нелегально ввезенных табачных изделий.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Предприниматели закупали товар в Киргизской Республике, а потом перевозили его для продажи в Екатеринбург. В ходе таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта выяснилось, что на пачках нет российской акцизной маркировки.

Таможенники передали материалы проверки и изъятые сигареты в органы Роспотребнадзора. Возбуждено дело об административном правонарушении, санкция которого предусматривает конфискацию товара.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Уральские таможенники выработали механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. Для обеспечения экономической безопасности государства во взаимодействии с органами прокуратуры мы активно противодействуем незаконному ввозу табачной продукции, - отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.