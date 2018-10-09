2018-10-09T14:27:41+03:00
Здоровье

На Урале из-за ОРВИ приостановлена работа 31 детсада и 10 школ

Всего закрыта 41 группа и 11 классов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прививки поставили только 20% уральцевПрививки поставили только 20% уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последню неделю в Свердловской области на больничном с дигнозом ОРВИ оказались 23,9 тысячи человек. Непосредственно в Екатеринбурге заболели порядка 12 тысяч жителей, что на 7 % ниже уровня прошлой недели.

Несмотря на то, что опасности эпидемии нет, в регионе уже частично приостановлена работа 31 детского сада и 10 школ. В общей сложности закрыты 41 группа и 11 классов.

Кроме того, у 718 человек врачи предварительно диагностировали пневмонию. Это на 10 % выше уровня прошлой недели и на 14,6 % выше СМУ.

- Две трети заболевших - взрослое население, максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей до 2 лет. В целях профилактики пневмонии получили прививки против пневмококковой инфекции 50,4 тысячи юных свердловчан, против гемофильной инфекции - 74,7 тысячи детей, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Между тем уральцы не спешат на вакцинацию. На данный момент прививки поставили 867 тысяч человек, что составляет лишь 21 % от общего населения области.

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