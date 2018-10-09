2018-10-09T14:25:34+03:00
Общество

Завод Каменска-Уральского оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение земли

Руководство вину не отрицало, но настаивало на истечении срока давности привлечения к ответственности
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Завод проиграл по этому делу два судаЗавод проиграл по этому делу два судаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Каменске-Уральском оштрафован завод по обработке цветных металлов. Предприятие долгое время загрязняло прилегающие земли и всячески игнорировало восстанавление этого участка.

Специалисты Роспотребнадзора в рамках плановой выездной проверки взяли пробы почв в зоне влияния рекультивируемой карты шламоприемника предприятия.

По результатам лабораторных исследований в пробах выявлено превышение норм предельно допустимой концентрации химических элементов. Было возбуждено административное производство, суд оштрафовал предприятие на 400 тысяч рублей. Представитель завода обжаловал решение в Свердловском областном суде.

В апелляции он настаивал на том, что инспекторы вообще не имели права составлять протокол, так как истек срок давности привлечения к административной ответственности.

- Довод в суде был опровергнут. Согласно КоАП РФ, срок давности за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования равен одному году. А обстоятельства совершенного заводом административного правонарушения подтверждены протоколом, актом проверки и иными материалами дела, - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Решение оставлено в силе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин