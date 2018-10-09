Завод Каменска-Уральского оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение земли

9 Окт. 10:16 2018-10-09T14:25:34+03:00

Завод проиграл по этому делу два суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство вину не отрицало, но настаивало на истечении срока давности привлечения к ответственности

Изменить размер текста: A A

В Каменске-Уральском оштрафован завод по обработке цветных металлов. Предприятие долгое время загрязняло прилегающие земли и всячески игнорировало восстанавление этого участка.

Специалисты Роспотребнадзора в рамках плановой выездной проверки взяли пробы почв в зоне влияния рекультивируемой карты шламоприемника предприятия.

По результатам лабораторных исследований в пробах выявлено превышение норм предельно допустимой концентрации химических элементов. Было возбуждено административное производство, суд оштрафовал предприятие на 400 тысяч рублей. Представитель завода обжаловал решение в Свердловском областном суде.

В апелляции он настаивал на том, что инспекторы вообще не имели права составлять протокол, так как истек срок давности привлечения к административной ответственности.

- Довод в суде был опровергнут. Согласно КоАП РФ, срок давности за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования равен одному году. А обстоятельства совершенного заводом административного правонарушения подтверждены протоколом, актом проверки и иными материалами дела, - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Решение оставлено в силе.