Мэр Екатеринбурга: поезда метро могут остановиться

9 Окт. 09:29 2018-10-09T14:23:05+03:00

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Екатеринбург должен увеличить расходы на финансирование городского транспорта. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сказал мэр города Александр Высокинский.

- У нас есть еще небольшой люфт, но надо четко понимать, что если в 2019 году мы не решим проблему с поездами метро, то они могут остановиться, потому что будет запрещена эксплуатация, - заявил глава уральской столицы.

По мнению мэра, со временем Екатеринбург может добиться идеальной схемы движения, при наличии трех составляющих: второй оси метрополитена - запад-восток, объединении наземного общественного транспорта в одно юридическое лицо и уже, как следствие, повременного тарифа.

- С одной стороны это удобно, когда на одном автобусе можно доехать до нужного места. Но зачастую у нас по одной улице строем идет сразу несколько маршрутов. Это создает пробки, поэтому нужно говорить о центрах пересадки, - добавил Александр Высокинский. - Доехал на метро, а от станции дальше уже пассажиров развозят автобусы.