В аэропорту Кольцово из-за непогоды не смогли приземлиться борты из Антальи и Москвы

9 Окт. 08:11 2018-10-09T14:20:30+03:00

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Для нескольких десятков уральцев возвращение в Екатеринбург затянулось на несколько часов. Из-за шквалистого ветра аэропорт Кольцово сегодня ночью не смог принять два рейса. Борты компаний «Россия», летящий из Антальи, и «Уральских авиалиний», следующий из Москвы, были вынуждены отправиться на запасной аэродром в Челябинск.

- Был сильный штормовой ветер, несколько раз самолеты пытались зайти на посадку, в итоге было принято решение уходить на запасной аэродром, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Рейс Анталья - Екатеринбург должен был прибыть в уральскую столицу в 2.00, но вместо этого самолет только в 3.05 оказался в Челябинске. После того, как ветер утих, борт вновь отправился в уральскую столицу. В итоге в Кольцово лайнер сел только в 5.55. Рейс Москва - Екатеринбург прибыл вместо 2.20 в 7.36.