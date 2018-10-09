Весной 2019 года улицы Екатеринбурга начнут мыть с мылом и пеной

9 Окт. 07:46 2018-10-09T13:39:32+03:00

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Чистота в Екатеринбурге наступит весной следующего года. Об этом в эфире программы «Открытая студия» заявил мэр города Александр Высокинский. По словам чиновника, на улицы выйдут специальные машины-керхеры.

- Будем отмывать прямо от фасада здания - тротуары, ограждения, дорогу. За зиму копится много всего, - сказал Александр Высокинский. - Мытье нужно будет совмещать с новой идеологией газонов. От автомобильных шипов мы пока никуда не денемся - грязь от того, что мы фрезеруем дорогу, будет оставаться.

Также мэр подчеркнул, что нужно увеличить скорость и темпы вывоза снега до того, как сугробы начнут таять, а по дорогам побегут грязевые ручьи.

Вслед за уборкой в городе планируется перезагрузка работы в сфере благоустройства. В первую очередь, Александр Высокинский пообещал увеличить финансирование ремонтных смет для каждого района, а также проверить, насколько грамотно главы районов справляются со своими обязанностями.

- Глава каждого района должен знать про любые необрезанные деревья, вывороченные поребрики и испорченные ограды, - резюмировал мэр. - Он ближе всего к населению.