Весной 2019 года улицы Екатеринбурга начнут мыть с мылом и пеной
Чистота в Екатеринбурге наступит весной следующего года. Об этом в эфире программы «Открытая студия» заявил мэр города Александр Высокинский. По словам чиновника, на улицы выйдут специальные машины-керхеры.
- Будем отмывать прямо от фасада здания - тротуары, ограждения, дорогу. За зиму копится много всего, - сказал Александр Высокинский. - Мытье нужно будет совмещать с новой идеологией газонов. От автомобильных шипов мы пока никуда не денемся - грязь от того, что мы фрезеруем дорогу, будет оставаться.
Также мэр подчеркнул, что нужно увеличить скорость и темпы вывоза снега до того, как сугробы начнут таять, а по дорогам побегут грязевые ручьи.
Вслед за уборкой в городе планируется перезагрузка работы в сфере благоустройства. В первую очередь, Александр Высокинский пообещал увеличить финансирование ремонтных смет для каждого района, а также проверить, насколько грамотно главы районов справляются со своими обязанностями.
- Глава каждого района должен знать про любые необрезанные деревья, вывороченные поребрики и испорченные ограды, - резюмировал мэр. - Он ближе всего к населению.