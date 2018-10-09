На Урале арендатор участка заплатит полмиллиона рублей за взятку леснику

9 Окт. 07:17 2018-10-09T14:11:10+03:00

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На Урале коммерческая органицация попалась на коррупции. Белоярская компания ООО «Пилотех» арендовала участок земли в «Свердловском лесничестве» и, чтобы в ходе проверок соблюдения лесного законодательства к ней не было никаких вопросов, директор конторы передал главному специалисту охраны и защиты леса «Свердловского лесничества» взятку в 347 тысяч рублей.

- По результатам проверки Белоярская межрайонная прокуратура в отношении ООО «Пилотех» возбудила административное дело. Судья оштрафовал юридическое лицо на 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Белоярский суд признал виновным и главного специалиста охраны и защиты леса «Свердловского лесничества». Мужчине вменили «Злоупотребление должностными полномочиями»и назначили уголовный штраф в 100 тысяч рублей.