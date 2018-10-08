Впервые в России: Свердловская область получила международную туристическую премию «Золотое яблоко»
Свердловская область стала первым в России регионом – обладателем престижной международной премии в сфере туризма «Золотое яблоко», которая вручается на протяжении 47 лет за туристические заслуги.
Экс-министр Туниса по туризму, а ныне – президент FIJET, господин Тиджани Хаддат вручил престижную награду главе региона. Решение о присуждении премии Свердловской области приняли члены делегации FIJET – международной организации, в которую входят более 800 журналистов и писателей, пишущих о туризме.
Журналисты из Франции, Сербии, Марокко, Хорватии, Хорватии, Италии, Туниса и Египта побывали в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.
Церемония вручения премии в Доме Севастьянова в Екатеринбурге. Фото: Людмила Варакина
Гости посетили Ельцин Центр, Дом журналистов, Храм на Крови, Музей автомобильной и военной техники УГМК, стелу на границе Европы и Азии, Невьянскую наклонную башню, Музей «Демидовская дача» под Нижни Тагилом и гору Белая. Также иностранные журналисты стали гостями Венского фестиваля музыкальных фильмов и гастрономического фестиваля «О да, еда!».
Развлекательную программу для гостей составляли специалисты регионального Министерства инвестиций и развития, а также Центра развития туризма Свердловской области.