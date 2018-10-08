2018-10-08T15:56:36+03:00
Общество

В Екатеринбурге запустили биометрический доступ к банковскому обслуживанию

Идентификация будет проходить с помощью лица и голоса
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Биометрические данные снимут прямо в банке и совершенно бесплатноБиометрические данные снимут прямо в банке и совершенно бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Екатеринбурга для того, чтобы открыть счет, взять кредит или отправить перевод, больше не обязательно идти в банк. В кредитных учреждениях города начал действовать сервис биометрического доступа к услугам.

- Для получения банковских услуг с помощью удаленной идентификации, необходимо один раз пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк при личном присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует в ЕСИА, а также снимет необходимые биометрические данные (изображение лица и голос), - рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

В дальнейшем клиент может совершать все необходимые ему операции "по удаленке", имея под рукой любой гаджет с камерой, микрофоном и банковским приложением.

На данный момент получить биометрический доступ можно в отделении Совкомбанка на улице 8 Марта, 13, в отделениях Почта Банка на проспекте Космонавтов, 72, 8 Марта, 127, Академика Шварца, 17, Амундсена, 64 и Белореченской, 14, а также в Росбанке на Кузнецова, 21 и Хохрякова, 41 и в Хоум Кредит Банке на Декабристов, 16/18ж.

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