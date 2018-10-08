2018-10-08T14:17:38+03:00
Здоровье

Нет тромбозу: екатеринбуржев приглашают бесплатно проверить свертываемость крови

В первую очередь медики ждут пациентов, кто регулярно принимает препараты для разжижения крови
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы пройти обследование, пациентам необходимо предварительно записатьсяЧтобы пройти обследование, пациентам необходимо предварительно записатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Медики Екатеринбурга приглашают горожан бесплатно пройти экспресс-обследование на свертываемость крови (МНО). Акцию приурочат ко Всемирному дню тромбоза, который отмечается 13 октября. В первую очередь, врачи ждут пациентов, которые регулярно принимают антикоагулянты вроде варфарина - лекарства, разжижающие кровь.

С одной стороны эти препарата препятствуют образованию опасных сгустков - тромбов, с другой - неправильно подобранная доза может привести к кровотичению.

- В идеале МНО нужно проверять каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств и т. д. Однако многие пациенты делают это редко, ведь для сдачи анализа нужно получить направление терапевта или кардиолога. Весь путь от записи на прием к специалисту до получения рекомендации или результата может занимать несколько дней. Поэтому акция «День МНО» чрезвычайно важна - за несколько минут помогает скорректировать дозу препаратов и сохранить жизнь многим людям, - рассказали специалисты.

Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале www.mnoportal.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.

Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 9:00 до 15:00 в Медицинском центре «Уральский» по адресу: улица Пальмиро Тольятти, 11а и улица Чекистов, 16.

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