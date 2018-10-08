Антону Шипулину выписали ежемесячную «дотацию» от чиновников на 3,5 тысячи рублей

8 Окт. 13:01 2018-10-08T13:02:18+03:00

Спортсмена будут стимулировать заниматься биатлоном дальше

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Прославленный уральский биатлонист Антон Шипулин попал в список спортсменов, которым губернатора региона будет выплачивать ежемесячную стипендию в размере 3,5 тысяч рублей.

Именно такую сумму будет получать 171 спортсмен из Свердловской области, еще 240 спортсменов и тренеров будут получать по 2,5 тысячи рублей.

Деньги будут выдаваться за достижение высоких результатов на соревнованиях мирового и российского уровней в прошлом.

Напомним, что в начале октября Антон Шипулин заявил о намерении продолжить спортивную карьеру. Биатлонист уточнил, что сенсаций от его выступлений на соревнованиях ждать не стоит.