2018-10-08T13:02:18+03:00
Спорт

Антону Шипулину выписали ежемесячную «дотацию» от чиновников на 3,5 тысячи рублей

Спортсмена будут стимулировать заниматься биатлоном дальше
Лев Истомин
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Спортсмену назначили стипендиюСпортсмену назначили стипендиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прославленный уральский биатлонист Антон Шипулин попал в список спортсменов, которым губернатора региона будет выплачивать ежемесячную стипендию в размере 3,5 тысяч рублей.

Именно такую сумму будет получать 171 спортсмен из Свердловской области, еще 240 спортсменов и тренеров будут получать по 2,5 тысячи рублей.

Деньги будут выдаваться за достижение высоких результатов на соревнованиях мирового и российского уровней в прошлом.

Напомним, что в начале октября Антон Шипулин заявил о намерении продолжить спортивную карьеру. Биатлонист уточнил, что сенсаций от его выступлений на соревнованиях ждать не стоит.

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