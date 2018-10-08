2018-10-08T14:19:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге под суд пойдет дуэт налетчиков, кравших у дальнобойщиков топливные карты

Грабителям грозит до 17 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге будут судить дуэт налетчиков, которые грабили дальнобойщиков.

Вместе с еще двумя подельниками, которых пока не вычислили, обвиняемые на своей Lada Kalina высматривали на трассах отдельно стоящую фуру, после чего забирались в кабину и, угрожая водителю, забирали у него деньги, мобильник и топливную карту.

- Впоследствии при помощи краденных карт обвиняемые заправляли другие грузовики за вознаграждение. Преступления были совершены на территории Екатеринбурга, Первоуральска, Березовского, а также поселка Ачит. Всего злоумышленниками причинен ущерб на 450 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, один из обвиняемых угнал мотоцикл Kawasaki. Мужчина увидел в Интернете объявление о продаже и договорился с продавцом об осмотре и покупке. На встрече обвиняемый попросил тестовую поездку, после чего сел за руль, а продавец сзади. Едва тронувшись с места, злоумышленник резко дал по газам, чтобы хозяин мотоцикла упал, а сам скрылся на угнанном байке стоимостью 280 тысяч рублей.

Теперь злоумышленникам грозит до 17 лет колонии.

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