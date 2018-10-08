На Среднем Урале на 60 % выросло количество выданных ипотек

8 Окт. 12:28 2018-10-08T14:20:57+03:00

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Свердловчане стали чаще брать кредиты на жилье. За последний год количество выданных ипотек возросло на 60 %.

К 1 сентября банки выдали уральцам более 31,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 60 миллиардов рублей. Это почти на 60 % по количеству и на 72 % по сумме больше, чем к 1 сентября 2017 года.

Как отмечают специалисты, на высокие темпы выдачи ИЖК в регионе повлияло снижение ставок. На 1 сентября этого года свердловские банки выдавали ипотеку в среднем под 9,5 %. Год назад - под 10,6 %.

- Сейчас ипотечные жилищные кредиты берут в основном те, кто откладывал покупку квартиры в ожидании лучших процентных ставок. В ближайшей перспективе ожидается продолжение спроса на ипотеку, что будет способствовать дальнейшему росту кредитного портфеля. Вместе с тем банки отбирают заемщиков достаточно осторожно, что отражается в снижении доли просроченной задолженности в кредитах, в том числе по ипотеке, - отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

С увеличением количества взятых ипотек возросла и сумма долгов по ним. На последние 12 месяцев цифра увеличилась на 24 % и достигла 197,2 миллиарда рублей.