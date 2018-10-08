2018-10-08T14:20:57+03:00
Общество

На Среднем Урале на 60 % выросло количество выданных ипотек

Одновременно увеличилась и сумма долга по жилищным кредитам
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свердловчане стали чаще брать кредиты на жилье. За последний год количество выданных ипотек возросло на 60 %.

К 1 сентября банки выдали уральцам более 31,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 60 миллиардов рублей. Это почти на 60 % по количеству и на 72 % по сумме больше, чем к 1 сентября 2017 года.

Как отмечают специалисты, на высокие темпы выдачи ИЖК в регионе повлияло снижение ставок. На 1 сентября этого года свердловские банки выдавали ипотеку в среднем под 9,5 %. Год назад - под 10,6 %.

- Сейчас ипотечные жилищные кредиты берут в основном те, кто откладывал покупку квартиры в ожидании лучших процентных ставок. В ближайшей перспективе ожидается продолжение спроса на ипотеку, что будет способствовать дальнейшему росту кредитного портфеля. Вместе с тем банки отбирают заемщиков достаточно осторожно, что отражается в снижении доли просроченной задолженности в кредитах, в том числе по ипотеке, - отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

С увеличением количества взятых ипотек возросла и сумма долгов по ним. На последние 12 месяцев цифра увеличилась на 24 % и достигла 197,2 миллиарда рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин