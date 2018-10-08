На Среднем Урале отменены противопожарные режимы
В Свердловской области отменены противопожарные режимы. По данным регионального Департамента лесного хозяйства, лесных пожаров за прошедшую неделю не зафиксировано.
С начала пожароопасного сезона на Среднем Урале было ликвидировано 475 лесных пожаров общей площадью 6101 гектар.
- Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. Силами наземной и воздушной лесной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов 83 % пожаров тушили в течение суток, - рассказал директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.
В ближайшее время Уральская база авиационной охраны лесов подготовит приказ об официальном закрытии пожароопасного сезона.