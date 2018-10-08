2018-10-08T14:24:57+03:00
Общество

На Среднем Урале отменены противопожарные режимы

За последнюю неделю в регионе не зафиксировано ни одного природного возгорания
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С начала пожароопасного сезона огнеборцы ликвидировали 475 лесных пожаровС начала пожароопасного сезона огнеборцы ликвидировали 475 лесных пожаровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области отменены противопожарные режимы. По данным регионального Департамента лесного хозяйства, лесных пожаров за прошедшую неделю не зафиксировано.

С начала пожароопасного сезона на Среднем Урале было ликвидировано 475 лесных пожаров общей площадью 6101 гектар.

- Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. Силами наземной и воздушной лесной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов 83 % пожаров тушили в течение суток, - рассказал директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.

В ближайшее время Уральская база авиационной охраны лесов подготовит приказ об официальном закрытии пожароопасного сезона.

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