2018-10-08T14:26:35+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области презентует заявку на «Экспо-2025» в Париже

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Губернатор Евгений Куйвашев отправился с рабочим визитом в один из самых романтичных городов мира. В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО глава Свердловской области презентует заявку напроведение выставки «Экспо-2025».

- Ожидается, что Евгений Куйвашев выступит на полях заседания Исполнительного совета ЮНЕСКО, где презентует постоянным представителям стран - членов организации потенциал Свердловской области, а также проект «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге», - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В этот же день поздно вечером в театре Елиссейских полей состоится совместный концерт народного артиста России Дениса Мацуева и Уральского молодежного симфонического оркестра Свердловской филармонии. Музыканты исполнят произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова. Управлять оркестром будет маэстро Энхэ.

Кроме уральской столицы, на право принять международную выставку «Экспо-2015» борются японский Осака и азербайджанский Баку. Город-победитель назовут уже в ноябре.

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