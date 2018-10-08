Губернатор Свердловской области презентует заявку на «Экспо-2025» в Париже
Губернатор Евгений Куйвашев отправился с рабочим визитом в один из самых романтичных городов мира. В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО глава Свердловской области презентует заявку напроведение выставки «Экспо-2025».
- Ожидается, что Евгений Куйвашев выступит на полях заседания Исполнительного совета ЮНЕСКО, где презентует постоянным представителям стран - членов организации потенциал Свердловской области, а также проект «ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге», - рассказали в Департаменте информполитики региона.
В этот же день поздно вечером в театре Елиссейских полей состоится совместный концерт народного артиста России Дениса Мацуева и Уральского молодежного симфонического оркестра Свердловской филармонии. Музыканты исполнят произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова. Управлять оркестром будет маэстро Энхэ.
Кроме уральской столицы, на право принять международную выставку «Экспо-2015» борются японский Осака и азербайджанский Баку. Город-победитель назовут уже в ноябре.