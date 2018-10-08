Депутаты свердловского Заксобрания поздравили экс-губернатора Эдуарда Росселя с днем рождения

8 Окт. 10:48 2018-10-08T14:27:23+03:00

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Бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации РФ Эдуард Россель отмечает день рождения. Сегодня экс-главе региона исполняется 81 год. Одними из первых его поздравили депутаты Заксобрания.

- На посту высшего должностного лица Свердловской области вы в полной мере реализовали свой профессиональный опыт и управленческие качества для укрепления социально-экономического положения Среднего Урала, защиты прав его жителей. В сложные годы экономических и политических реформ ваша созидательная деятельность способствовала уверенному развитию региона, укреплению не только традиционных отраслей экономики, но и появлению новых высокотехнологичных производств, - говорится в телеграмме, направленной главой ЗакСО Людмилой Бабушкиной.

Также Эдуарду Росселю чиновники пожелали здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, экс-губернатор возглавлял регион с 1995 по 2009 год.