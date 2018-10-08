Конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо» получит из областной казны дополнительный миллиард

8 Окт. 10:31 2018-10-08T11:46:59+03:00

Еще 240 миллионов рублей выделят на развитие «Титановой долины»

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Власти Свердловской области намерены дополнительно выделить на инвестирование двух региональных проектов 1,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте программы управления госсобственностью и приватизации госимущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Большая часть суммы - 1 миллиард рублей - пойдет на строительство конгресс-холла "Екатеринбург-Экспо". Сначала деньги направят в областную "Корпорацию развития Среднего Урала", которая затем внесет их в уставный капитал своей дочерней компании - АО "Уральский выставочный центр".

Оставшиеся 241 миллион на свое развитие получит особая экономическая зона "Титановая долина". На дополнительное финансирование здесь проведут перевооружение существующих объектов и погасят ранее взятые займы на их создание.