2018-10-08T14:46:08+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге застройщику ЖК «Кольцовский» грозит восемь лет колонии

Мужчину обвиняют в присвоении денег 145 пайщиков
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уже три года люди сидят и без денег, и без квартирУже три года люди сидят и без денег, и без квартирФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завершается разбирательство по делу директора ООО АН «Базис». Мужчину обвиняют в присвоении и растрате денег пайщиков, вложившихся в строительство квартир в ЖК «Кольцовский».

В 2012 году 145 человек заключили договоры паевого участия с жилищно-строительным кооперативом «Авиатор», который являлся инвестором многоквартирного жилого дома № 15 по улице Бахчиванджи.

Возведение объекта по договору подряда выполняло ООО АН «Базис». Ввести здание в эксплуатацию должны были в 2015 году, однако пайщики не могут получить свое жилье до сих пор.

По мнению следствия, с июня 2014 по август 2015 года Владимир Ковалев при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор», присвоил и растратил паевые взносы на 18,4 миллиона рублей.

- Директор ООО АН «Базис» заключал договоры займа с собой, с председателем ЖСК «Авиатор» и с юридическим лицом. По данным документам деньги не возвращены и на строительство дома не направлены, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле этого года суд приговорил председателя ЖСК Владимира Фатеева к 5 годам колонии общего режима. Для руководителя «Базиса» гособвинитель требует 8 лет тюрьмы. Оглашение приговора назначено на 11 часов 9 октября.

Для завершения строительства «замороженного» дома областной Минстрой нашел нового инвестора. Сейчас ЖК «Кольцовский» готов на 95 %.

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