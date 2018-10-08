«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в Китае «Куньлунь»

8 Окт. 08:58 2018-10-08T14:50:12+03:00

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Хоккеисты «Автомобилиста», кажется, всерьез намерены установить новый рекорд победной серии в матчах КХЛ. Накануне «шоферы» одержали 15-ю победу, обыграв в Шанхае «Куньлунь».

Китайский клуб первым забил гол на 12-й минуте, ответить на него до конца периода уральцам не удалось - 1:0. Сравнять счет получилось лишь во втором игровом отрезке. Это сделал Никита Трямкин. Правда «драконы» тут же вновь вышли вперед - 2:1.

В середине встречи Найджел Доус вернул равенство, а в третьем «Автомобилист» наконец-то вышел вперед. Сначала гол забил Алексей Василевский, а затем Денис Бодров удвоил преимущество, а Франсис Паре отправил в пустые ворота пятую шайбу - 2:5.

- «Драконы» одержали пять побед в 13 матчах и занимают 9-е место на Востоке. «Автомобилист» идет без поражений и первое место в КХЛ, - рассказали в клубе. - Команды встречались этим летом в контрольном матче в Чехии, тогда победу в овертайме одержали также екатеринбуржцы - со счетом 2:1.

В составе «Куньлуня» есть два бывших игрока «Автомобилиста» - Тэйлор Бек и Рок Тичар.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 10 октября в Магнитогорске против местного «Металлурга». Встреча начнется в 19:00.