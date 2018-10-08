2018-10-08T14:50:12+03:00
Спорт

«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в Китае «Куньлунь»

Хозяева первыми открыли счет, но не смогли удержать лидерство
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
Изменить размер текста:

Хоккеисты «Автомобилиста», кажется, всерьез намерены установить новый рекорд победной серии в матчах КХЛ. Накануне «шоферы» одержали 15-ю победу, обыграв в Шанхае «Куньлунь».

Китайский клуб первым забил гол на 12-й минуте, ответить на него до конца периода уральцам не удалось - 1:0. Сравнять счет получилось лишь во втором игровом отрезке. Это сделал Никита Трямкин. Правда «драконы» тут же вновь вышли вперед - 2:1.

В середине встречи Найджел Доус вернул равенство, а в третьем «Автомобилист» наконец-то вышел вперед. Сначала гол забил Алексей Василевский, а затем Денис Бодров удвоил преимущество, а Франсис Паре отправил в пустые ворота пятую шайбу - 2:5.

- «Драконы» одержали пять побед в 13 матчах и занимают 9-е место на Востоке. «Автомобилист» идет без поражений и первое место в КХЛ, - рассказали в клубе. - Команды встречались этим летом в контрольном матче в Чехии, тогда победу в овертайме одержали также екатеринбуржцы - со счетом 2:1.

В составе «Куньлуня» есть два бывших игрока «Автомобилиста» - Тэйлор Бек и Рок Тичар.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 10 октября в Магнитогорске против местного «Металлурга». Встреча начнется в 19:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин