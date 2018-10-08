Давай, до свидания: приставы депортировали из Екатеринбурга 1600 нелегальных мигрантов

8 Окт. 08:11 2018-10-08T14:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы с начала года отправили из Екатеринбурга на родину 1 687 нелегальных мигрантов. В основном это граждане государств ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.

Фото: УФССП по Свердловской области

Однако на этой неделе приставам пришлось также сопроводить до границы гражданку Китая. 43-летняя женщина имела разрешение на работу в качестве агента по закупкам, но на практике трудилась поваром и мойщицей посуды в китайском ресторане. За незаконную деятельность суд назначил иностранке штраф в 6 000 рублей с последующей депортацией.

Все остальные выдворенные иностранцы были признаны виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране.

Фото: УФССП по Свердловской области

- В качестве наказания суд подвергнул нелегалов принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в страну они смогут только через пять лет, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Всех иностранцев приставы проводили до пунктов пропуска через государственную границу в аэропорту «Кольцово».