2018-10-08T14:56:13+03:00
Общество

Давай, до свидания: приставы депортировали из Екатеринбурга 1600 нелегальных мигрантов

В основном это граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Судебные приставы с начала года отправили из Екатеринбурга на родину 1 687 нелегальных мигрантов. В основном это граждане государств ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Однако на этой неделе приставам пришлось также сопроводить до границы гражданку Китая. 43-летняя женщина имела разрешение на работу в качестве агента по закупкам, но на практике трудилась поваром и мойщицей посуды в китайском ресторане. За незаконную деятельность суд назначил иностранке штраф в 6 000 рублей с последующей депортацией.

Все остальные выдворенные иностранцы были признаны виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

- В качестве наказания суд подвергнул нелегалов принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в страну они смогут только через пять лет, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Всех иностранцев приставы проводили до пунктов пропуска через государственную границу в аэропорту «Кольцово».

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