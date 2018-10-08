2018-10-08T07:48:56+03:00
Общество

Предстоящая неделя на Урале будет пасмурной и дождливой

А в выходные пойдет снег
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свердловчанам при себе стоит всегда иметь зонт или дождевикСвердловчанам при себе стоит всегда иметь зонт или дождевикФото: Алексей БУЛАТОВ
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Осень на Среднем Урале больше не порадует жителей региона хорошей погодой. По крайней мере, на этой неделе. Синоптики обещают, что почти каждый день будет хмурым, ветренным и дождливым.

В понедельник, 8 октября, днем температура воздуха составит +10 градусов. Будет облачно, временами пройдут дожди. Ветер западный 7 метров в секунду.

Во вторник, 9 октября, днем будет +7 градусов, ночью - +5. По-прежнему сохранится пасмурная и сырая погода. Ветер западный 3 метра в секнду.

В среду, 10 октября, днем столбики термометров покажут +10 градусов, а вот ночью едва доползут до +1. Осадков в этот день не ожидается, изредка будет показываться и солнце. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

В четверг, 11 октября, днем воздух прогреется только до +7 градусов, ночью будет - +4. Пременная облачность, временами дожди. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.

В выходные погода не наладится. Напротив, синоптики прогнозируют первый снег.

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