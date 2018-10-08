В Екатеринбурге установят памятник подданным царя Николая II

8 Окт. 07:30 2018-10-08T14:58:39+03:00

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В уральской столице в скором времени появится еще один исторический памятник. Монумент будет посвящен верным подданным последнего российского императора Николая II.

Каменную стеллу высотой четыре и диаметром один метр в память о Царственных страстотерпцах заказал Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь, а изготовят его резчики из Санкт-Петербурга. Слуги царя на монументе будут выполнены в полный рост.

Среди образов подданных Николая II, что добровольно последовали за государем в ссылку в Тобольск и Екатеринбург, скульпторы изобразят генерала Илью Татищева.

- Фигура Татищева, его биография показывает пример, как следует поступать, - говорит скульптор Владимир Андреев. - У него в руках изображено Евангелие. Он получил этот дар от матушки своей и всю жизнь с ним прошел и поступил, в конце концов, как предписывало Евангелие, как предписывала его совесть. Он выбрал сторону правды.

Готовый монумент установят на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря.