Под Туринском в аварии с пьяным водителем погиб подросток

7 Окт. 12:45 2018-10-07T12:55:13+03:00

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Ночью воскресенья на трассе Камышлов-Тавда недалеко от Туринска произошла авария. Водитель "десятки" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в железобетонные плиты. От сталкновения перед машины разбился всмятку. 32-летний водитель, по всей видимости, напился - чтобы убедиться в этом, сотрудники "скорой помощи" даже взяли у него анализы. К слову, и сам мужчина, и оба его пассажира, взрослый и подросток, не были пристегнуты ремнями безопасности.

- В результате ДТП сам водитель получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - Его пассажир, 15-летний подросток, находившийся на переднем пассажирском сидении, скончался в реанимационном отделении. Второй молодой мужчина-пассажир госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы города Туринска.

Машина превратилась в груду металлолома Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция просит вас сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Именно благодаря вашему неравнодушию, можно спасти человеческие жизни.

Сообщить о водителях, которые садятся за руль пьяными, можно по телефону дежурной части (343) 2697-700. Также вы можете отправить сообщение на номер +7902-276-13-91. Тогда сотрудники ДПС оперативно приедут на место нахождения пьяных водителей и помогут избежать нежелательных последствий.

Статистика такова, что с начала выходных в Свердловской области сотрудники ГИБДД выявили уже более 120 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них 18 управляли транспортом повторно, будучи уже лишенными прав на управление автомобилем. Также в Свердловской области с начала года в ДТП погибли уже 12 детей, которые являлись пассажирами автомобилей.