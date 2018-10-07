"Всем рок-н-ролл": байкеры в Екатеринбурге закрыли мотосезон

7 Окт. 10:47 2018-10-07T18:22:47+03:00

Стройной колонной они, как всегда проехали по городу, и исчезли с улиц уральской столицы до следующего сезона

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Несмотря на непогоду, проливной дождь и хмурое небо над головой, екатеринбургские байкеры собрались, чтоб закрыть мотосезон. Надели кожаные куртки, перчатки и шлемы, кто-то вооружился зонтом и дождивиком. По традиции обладатели железных коней встретились у ККТ "Космос" и отсюда стартовали, чтоб проехаться колонной по улицам города. К мотоциклистам Екатеринбурга даже присоединились их собратья из других уральских городов.

- Всех с закрытием, - поздравляет Эльдар Ханов, байкер из Заречного. - Правда, это относительно печальное событие, но перерывы делать тоже нужно. Жаль, не успели к колонне. Всем безбашенным уральским байкерам, которые несмотря на погодные условия, прибыли - респект! Всем рок-н-ролл и до встречи в новом сезоне!

Все изрядно вымокли, но не разъехались по домам. Правда, собралось в этот раз людей всё же меньше, чем на открытие. Как бы любителям быстрой езды не было грустно расставаться со своими черными кожанками и байками, всё же все они считают, что передохнуть нужно. Ну а потом весной они снова вернутся на улицы города, а вместе с ними - и визги шин, опасные зрелищные трюки и собрания на Плотинке.