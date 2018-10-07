2018-10-07T18:22:47+03:00
Общество

"Всем рок-н-ролл": байкеры в Екатеринбурге закрыли мотосезон

Стройной колонной они, как всегда проехали по городу, и исчезли с улиц уральской столицы до следующего сезона
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Возле "Космоса" выстроилась колонна из байков Фото: паблик в ВК Мотоклуб "Черные ножи"Возле "Космоса" выстроилась колонна из байков Фото: паблик в ВК Мотоклуб "Черные ножи"Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Несмотря на непогоду, проливной дождь и хмурое небо над головой, екатеринбургские байкеры собрались, чтоб закрыть мотосезон. Надели кожаные куртки, перчатки и шлемы, кто-то вооружился зонтом и дождивиком. По традиции обладатели железных коней встретились у ККТ "Космос" и отсюда стартовали, чтоб проехаться колонной по улицам города. К мотоциклистам Екатеринбурга даже присоединились их собратья из других уральских городов.

- Всех с закрытием, - поздравляет Эльдар Ханов, байкер из Заречного. - Правда, это относительно печальное событие, но перерывы делать тоже нужно. Жаль, не успели к колонне. Всем безбашенным уральским байкерам, которые несмотря на погодные условия, прибыли - респект! Всем рок-н-ролл и до встречи в новом сезоне!

Все изрядно вымокли, но не разъехались по домам. Правда, собралось в этот раз людей всё же меньше, чем на открытие. Как бы любителям быстрой езды не было грустно расставаться со своими черными кожанками и байками, всё же все они считают, что передохнуть нужно. Ну а потом весной они снова вернутся на улицы города, а вместе с ними - и визги шин, опасные зрелищные трюки и собрания на Плотинке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин