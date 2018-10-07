2018-10-07T10:10:12+03:00
Спорт

"Папина и мамина гордость": юные екатеринбуржцы взяли Кубок Российского футбольного союза

"Буревестник" из Екатеринбурга победил в футбольном турнире и стал лучшим среди команд других регионов
Дарья РЯБОВА
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Ребята на областных соревнованиях Фото: страница во Вконтакте Виталия БондареваРебята на областных соревнованиях Фото: страница во Вконтакте Виталия БондареваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Неделю назад екатеринбургские школьники отправились сражаться за кубок РФС в Анапу. Каждый день они играли с лучшей командой из другого региона и, в итоге, вышли в финал. Решающий матч с ребятами из Карачаево-Черкесии был напряженным, но всё же наши победили со счетом 2:1. Всего за звание чемпионов боролось 14 команд из Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Дагестана и Ленинградской области.

- Сегодня чувства переполняют, - радостно заявляет мама одного из юных футболистов Олеся. - Команда "Буревестник", сборная Екатеринбурга, стала чемпионом Всероссийских соревнований по футболу "Кубка РФС" среди смешенных детских команд. Мой сын Виталий Бондарев признан лучшим бомбардиром Кубка России.

Ребята долго шли к этой победе - сначала выиграли все местные команды на областном турнире, а уже потом получили приглашение на чемпионат в Анапу. Теперь они счастливые и довольные, с боевыми наградами и "ранениями" в виде ссадин и синяков, вернутся в Екатеринбург и продолжат свои тренеровки.

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