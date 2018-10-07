Туристы из Антальи прилетели в Екатеринбург без багажа

7 Окт. 08:59 2018-10-07T10:11:44+03:00

Они приземлились в Кольцово еще в ночь на 6 октября, а чемоданы прибыли только ночью воскресенья

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Пассажиры самолета авиакомпании Onur Air всё еще не забрали свои вещи, хотя прилетели в уральскую столицу еще день назад. Чемоданы дожидаются их аэропорту. Кстати, многие туристы ездили отдыхать с детьми, и свои коляски им пришлось уложить в багажный отдел - на борт с ними нельзя. А ведь некоторые пассажиры были из других городов.

- Вылетали из Анталии в Кольцово 5 октября с авиакомпанией ОнурЭйр, - рассказывает, как все было, Мария. - Наш рейс был задержан на два часа по необъяснимым причинам, но Бог с ним. Когда прилетели, прошли к ленте на получение багажа, стояли минут 20, а там по кругу ездили одни и те же чемоданы. Позже к нам подошёл сотрудник аэропорта и уведомил,что, к сожалению, это всё, что было на борту самолета. У людей началась паника - все вещи, все чемоданы непонятно где. Более 100 человек не получили свой багаж.

На тот момент сотрудники аэропорта не могли ничем помочь. Так что так и не дождавшись своих чемоданов, пассажиры написали заявления об утере багажа и отправились домой просто ждать. И только в воскресенье ситуация прояснилась - работники багажного отдела заявляют, что вещи вернулись ночью на 7 октября.

- Туристы, прилетевшие этим рейсом, действительно не получили багажа сразу. Чемоданы прибыли лишь этой ночью, так что пассажиры еще не успели их забрать, - рассказали в багажном отделе аэропорта Кольцово.