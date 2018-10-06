2018-10-06T15:43:06+03:00
Происшествия

После ограбления в Екатеринбурге банк «Нейва» усилит меры безопасности

В четверг налетчики в масках обокрали 25-летнего предпринимателя
Олег Галимов
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Злоумышленники скрылись от полиции на ВАЗеЗлоумышленники скрылись от полиции на ВАЗеФото: Олег Галимов
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Банк «Нейва» планирует усилить меры безопасности в своих отделениях. Такие выводы сделали в кредитной организации после ограбления одного из клинетов около отделения банка в Екатеринбурге. 4 октября налетчики в масках ворвались в офис на Крауля, 44 и отобрали у 25-летнего предпринимателя сумку с деньгами. По предварительной информации, грабители забрали 5 миллионов рублей.

- В последние полгода очевидно выросло число криминальных преступлений, связанных с крупными хищениями из кредитных учреждений, ломбардов, ювелирных салонов и т. п, - рассказал председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов. - Мы в оперативном режиме изучаем вопрос усиления мер безопасности во всех офисах банка, после вчерашнего происшествия эта работа будет ускорена.

После ограбления злоумышленники скрылись с места преступления на черном ВАЗе.

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