Молодежка «Урала» на выезде сыграла вничью с «Рубином»

6 Окт. 15:17 2018-10-06T15:17:59+03:00

Уже в первом тайме хозяева остались в меньшинстве

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Молодежный состав ФК «Урал» сыграл вничью со сверстниками из казанского «Рубина». Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 1-1, при этом уже на 30 минуте хозяева остались в меньшинстве.

Играя вдесятером «Рубин» все же сумел первым открыть счет в первой половине игры. Ответа шмелей пришлось ждать до концовки встречи, когда гол забил полузащитник Илья Некрасов.

Несмотря на численное преимущество «Урал» не смог во второй раз сломить оборону казанцев. После 10 игр команда из Екатеринбурга временно занимает 9-ое место в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь 12 очков из 30 возможных.