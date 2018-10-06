Скончался ветеран уральской журналистики Ян Хуторянский

6 Окт. 13:13 2018-10-06T13:13:01+03:00

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На 88 году жизни скончался ветеран уральской журналистики Ян Хутоярский. Об этом сообщили в Свердловском союзе журналистов. Хутоярский много лет был собственным корреспондентом радиостанции «Маяк» и «голосом» свердловского телерадиокомитета

- Он уснул - и не проснулся, даже не выключил компьютер - собирался еще поработать, - говорится в некрологе. - Уснул сном праведника: Господь не всем посылает такую легкую кончину - ее нужно заслужить при жизни. Ян – заслужил.