2018-10-06T13:13:01+03:00
Общество

Скончался ветеран уральской журналистики Ян Хуторянский

Ему было 87 лет
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: Свердловский союз журналистовФото: Свердловский союз журналистов
Изменить размер текста:

На 88 году жизни скончался ветеран уральской журналистики Ян Хутоярский. Об этом сообщили в Свердловском союзе журналистов. Хутоярский много лет был собственным корреспондентом радиостанции «Маяк» и «голосом» свердловского телерадиокомитета

- Он уснул - и не проснулся, даже не выключил компьютер - собирался еще поработать, - говорится в некрологе. - Уснул сном праведника: Господь не всем посылает такую легкую кончину - ее нужно заслужить при жизни. Ян – заслужил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин