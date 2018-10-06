2018-10-06T09:53:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроют патриотический клуб для подростков «Юный Росгвардеец»

Он будет основан на базе монтажного колледжа
Олег Галимов
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Он будет актуален для парней, собирающихся служить в армииОн будет актуален для парней, собирающихся служить в армииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге появится патриотический клуб для подростков «Юный Росгвардеец». Как сообщили в департаменте информполитики, клуб будет создан на базе монтажного колледжа, в котором учатся более 1400 студентов.

- Мы уверены, что совместно с Росгвардией сумеем обеспечить условия для формирования у молодежи такого первостепенно важного качества, как патриотизм, - заявил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. - Уверен, что в ходе занятий в военно-патриотическом клубе выпускники получат те навыки и знания, которые пригодятся им в будущем: и в обычной жизни, и во время службы в вооруженных силах России.

Клуб «Юный Росгвардеец» будет предлагать молодым людям практические занятия сразу после прохождения теоретической подготовки. По словам замначальника свердловской Росгвардии Михаила Туманова, студентов будут знакомить с бытом и законодательством о порядке прохождения военной службы.

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