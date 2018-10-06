В ночь на воскресенье в Екатеринбурге закроют Макаровский мост

6 Окт. 08:29 2018-10-06T08:29:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 7 октября на улице Шевченко временно закроют движение по Макаровскому мосту. В пресс-службе мэрии сообщили, что с 00:00 и до 03:00 на путепроводе произведут испытания по статическим и динамическим показателям. Работы будут проводить специалисты из «Трансмостинжиниринг»

- Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения, - напоминают в мэрии.

Объезд для автомобилистов будет организован по улицам Луначарского, Первомайской, Блюхера, Свердлова, Челюскинцев, Смазчиков и Уральской.