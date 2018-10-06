2018-10-06T08:29:35+03:00
Авто

В ночь на воскресенье в Екатеринбурге закроют Макаровский мост

После полуночи там проведут испытания
Олег Галимов
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Автомобилистам придется ехать в объездАвтомобилистам придется ехать в объездФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 7 октября на улице Шевченко временно закроют движение по Макаровскому мосту. В пресс-службе мэрии сообщили, что с 00:00 и до 03:00 на путепроводе произведут испытания по статическим и динамическим показателям. Работы будут проводить специалисты из «Трансмостинжиниринг»

- Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения, - напоминают в мэрии.

Объезд для автомобилистов будет организован по улицам Луначарского, Первомайской, Блюхера, Свердлова, Челюскинцев, Смазчиков и Уральской.

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