2018-10-06T08:03:13+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе метеорный поток Дракониды

Его пик придется на понедельник
Олег Галимов
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Смотреть за «падающими звездами» лучше за городомСмотреть за «падающими звездами» лучше за городомФото: Архив "КП"
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В ближайший понедельник, 8 октября, в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть метеорный поток Дракониды. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, наблюдать за этим явлением лучше вдали от огней большого города.

Метеоры будут видны невооруженным глазом. Фото: планетарий Stellarium

Метеоры будут видны невооруженным глазом. Фото: планетарий Stellarium

- Увидеть метеоры можно будет в любой части неба даже невооруженным глазом, - рассказал «КП-Екатеринбург» Санакоев. – «Падающие звезды» пролетят прямо над головой. Поток будет не очень интенсивным – порядка 10 метеоров в час.

Также до 10 октября уральцы могут наблюдать в небе полет МКС. Наиболее благоприятное время для наблюдения указано в этой таблице.

Расписание появления МКС по уральскому времени. Фото: Владилен Санакоев

Расписание появления МКС по уральскому времени. Фото: Владилен Санакоев

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