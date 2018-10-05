В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль камерной музыки

5 Окт. 17:42 2018-10-05T17:42:04+03:00

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Шестой международный фестиваль камерной музыки проходит в Екатеринбурге на базе Дома музыки и Музея истории Екатеринбурга. На этих музыкальных площадках выступают не только звезды российской академической сцены, но и зарубежные исполнители и дирижеры. И вот один из них, болгарский дирижер Диан Чобанов, побывал в студии радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

- Мне понадобилось всего дня четыре, чтобы сработаться с уральским камерным оркестром B-A-C-H, - рассказывает свою историю именитый музыкант Диан Чобанов. - Он очень дисциплинированный и профессиональный. Не со всеми так, бывало на моей практике, приходилось выгонять музыкантов с репетиции или уходить самому. На концерте в Екатеринбурге в первом отделении мы сыграем барочную музыку «Канон и фугу» Йоганна Пахельбеля и концерт для флейты с оркестром Баха, а во втором - романтичную композицию «Хризантемы» Джакомо Пуччини и главное произведение вечера - «Серенада для струнного оркестра» Йозефа Сука.

Диан Чобанов обладает богатым профессиональным опытом и непревзойденным музыкальным вкусом. Он успел поработать в Венском симфоническом оркестре, Национальной болгарской филармонии и хорватском оперном театре. И при этом маэстро постоянно получает предложения стать дирижером оркестров со всего мира: от США до Китая. Читателям "Комсомолки" Диан посоветовал посетить и другие концерты КАМЕР-Fest. Также вы уже можете познакомиться с программой Дома музыки на ноябрь.