Прокуратура Екатеринбурга создала "горячую линию" для жалоб на свалки

5 Окт. 15:55 2018-10-05T15:59:25+03:00

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Прокуратура Екатеринбурга организовала "горячую линию", куда можно пожаловаться на несанкционированные горы мусора. Сообщать о несанкционированных свалках можно было и раньше, направив обращение через интернет-приемную на официальном сайте областной прокуратуры. Теперь это можно сделать, позвонив по номеру 229-59-24.

В своих обращених необходимо указывать конкретные адреса появления несанкционированных свалок или отсутствия мусорных контейнеров.

- В целях благоприятного состояния окружающей среды и охраны жизни и здоровья граждан 3 октября прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заместителю Главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгению Архипову объявила предостережение о недопустимости нарушения закона в сфере охраны окружающей среды, допуская скопления куч мусора, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, напомнив, что данный вопрос держится на контроле.