Чтоб не выделялись: на Урале жителей новостроек обяжут платить за капремонт

5 Окт. 15:19 2018-10-05T15:26:52+03:00

В регионе закончился трехлетний мораторий на освобождение от выплат, установленный в 2015 году

Изменить размер текста: A A

На Среднем Урале у жителей новостроек в скором времени в квитанциях за "коммуналку" появится новая графа - плата за капремонт. В регионе завершилось действие первого трехлетнего моратория на оплату взносов, установленный в 2015 году. И уже в октября обновленные квитанции получат жители 82 многоквартирников.

«Мораторий» был установлен на законодательном уровне региона и обусловлен гарантийными обязательствами застройщиков - трехлетними на работу инженерных сетей и пятилетними на конструктивные элементы зданий.

- Действие «моратория» будет продолжено, но теперь оно распространится на более новые дома. После своего первого утверждения Региональная программа капитального ремонта домов Свердловской области актуализировалась уже пять раз, и при последнем обновлении в нее было включено еще 118 МКД. Данные о дате ввода в эксплуатацию новостроек, позволяющие определить срок, на который их жителям будет обеспечена отсрочка платежей, предоставляют органы местного самоуправления, - отметили в фонде капитального ремонта Свердловской области.

Владельцы квартир в секционных домах при этом попадают под особые условия оплаты взносов. Отсчет моратория для них наступит с момента сдачи не всего дома, а конкретно их секции.

С полным перечнем домов, к жителям которых с 1 сентября вернулась обязанность платить за капремонт, можно ознакомиться на официальном сайте Регионального оператора.