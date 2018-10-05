В Нижнем Тагиле вынесли приговор ОПГ, которая под видом займов украла 13 квартир

5 Окт. 14:48 2018-10-05T14:50:19+03:00

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В Нижнем Тагиле вынесен приговор членам организованной группы, которые под видом оформления займа присваивали себе чужие квартиры. Стоимость похищенной недвижимости составила 19 миллионов рублей.

С середины 2013 по август 2016 года трое мужчин и две женщины лишили 13 человек квартир, а еще двух - гаража и машины.

Схема банды была проста и рассчитана на доверчивость и юридическую безграмотность. Подельники размещали в СМИ объявления о предоставлении займов в залог недвижимости, но при оформлении документов подсовывали клиентам договоры купли-продажи, приобретая дорогое имущество практически за копейки.

- Заключив с одной клиенткой договор займа на 290 тысяч рублей, злоумышленники незаконно оформили на себя право собственности на квартиру стоимостью свыше 1,5 миллионов. Впоследствии обвиняемые данную квартиру перепродали, а деньги поделили между собой, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил мошенников к лишению свободы на сроки от 2,5 до 8 лет.