2018-10-05T14:50:19+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле вынесли приговор ОПГ, которая под видом займов украла 13 квартир

Общая стоимость недвижимости составила 19 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле вынесен приговор членам организованной группы, которые под видом оформления займа присваивали себе чужие квартиры. Стоимость похищенной недвижимости составила 19 миллионов рублей.

С середины 2013 по август 2016 года трое мужчин и две женщины лишили 13 человек квартир, а еще двух - гаража и машины.

Схема банды была проста и рассчитана на доверчивость и юридическую безграмотность. Подельники размещали в СМИ объявления о предоставлении займов в залог недвижимости, но при оформлении документов подсовывали клиентам договоры купли-продажи, приобретая дорогое имущество практически за копейки.

- Заключив с одной клиенткой договор займа на 290 тысяч рублей, злоумышленники незаконно оформили на себя право собственности на квартиру стоимостью свыше 1,5 миллионов. Впоследствии обвиняемые данную квартиру перепродали, а деньги поделили между собой, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил мошенников к лишению свободы на сроки от 2,5 до 8 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин