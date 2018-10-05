2018-10-05T12:55:08+03:00
Общество

Пациентки роддомов Екатеринбурга стали реже отказываться от своих детей

Показатель этого года по сравнению с 2017-м снизился почти в два раза
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Медики отмечают, что снижение количества отказов связано с улучшением профилактической работы акушеров-гинекологов и психологов в роддомахМедики отмечают, что снижение количества отказов связано с улучшением профилактической работы акушеров-гинекологов и психологов в роддомахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницы Екатеринбурга стали реже оставлять своих новорожденных детей на попечение государства. С начала года матери оставили 24 ребенка в трех роддомах города: больниц № 40 и 14, а также Екатеринбургского перинатального центра. Для сравнения, в 2017-м отказниками стали 43 малыша.

- До и после рождения детей у женщины изменяется гормональный фон, и страхи перед новой реальностью подталкивают ее к необоснованным решениям. Медики отмечают, что снижение количества отказов от новорождённых свидетельствует в первую очередь о хорошей профилактической работе акушеров-гинекологов и психологов в роддомах и женских консультациях города, - рассказали в Управлении здравоохранения Администрации.

Акушеры-гинекологи и психологи в женских консультациях на этапе беременности, а затем и в послеродовой период проводят школы мам, экскурсии в роддома, индивидуальные консультации.

Кроме того, была создана система эффективного взаимодействия с органами опеки и попечительства, которые помогают новым семьям оформить документы новорожденных отказников.

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